Kromowidjojo pakt onverwachte plak met Oranje op WK [VIDEO]

BOEDAPEST - De Nederlandse estafettezwemsters hebben zondag verrassend het brons veroverd op de 4x100 meter vrije slag tijdens de WK in Boedapest. Ranomi Kromowidjojo uit Eindhoven, Femke Heemskerk, Maud van der Meer en Kim Busch zetten een tijd neer van 3.32,64.

De medaille was voor een groot deel te danken aan Kromowidjojo. De slotzwemster begon als vijfde en schoof op naar plek drie. Ze noteerde een splittijd van 51,98 seconden en was daarmee nog sneller dan in de ochtend in de series (52,03).



Zelf was ze na afloop was vol lof over Kim Busch, die begon. "Kim zwom fantastisch en dan moeten wij wel volgen. Ik denk dat ik maar één keer eerder zo snel ben geweest. En dan meteen een medaille op de eerste WK-dag", zei Kromowidjojo tegen de NOS.



'Aangenaam verrast'

De Tilburgse zwemcoach Marcel Wouda is ook zeer tevreden. "Ik ben zeer aangenaam verrast. De missie voor alle zwemmers is om de beste prestaties van dit seizoen te leveren hier", aldus de coach bij de Nederlandse omroep.



Het goud ging naar de Verenigde Staten met een tijd van 3.31,72. De Australische zwemsters wonnen de zilveren plak: 3.32,01. Bekijk de race hieronder: