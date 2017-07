Plofkraak in Heesch, gevel supermarkt ligt eruit

Bij de plofkraak in Heesch is de gevel van de AH-supermarkt ontzet. (foto: SQ Vision)

HEESCH - In de nacht van zondag op maandag is rond kwart voor drie een plofkraak gepleegd aan Het Dorp in Heesch. De flappentap van de ING is opgeblazen; de gevel van de Albert Heijnsupermarkt is daardoor losgekomen.

De schade aan het pand is groot.



Voordat de politie kon beginnen met sporenonderzoek heeft de brandweer in het pand gekeken of er nog gevaarlijke stoffen aanwezig waren. Ook heeft deze de stabiliteit van het pand onderzocht.



Een donkere auto met meer verdachten erin is weggereden. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt.



De politie is nog enige tijd bezig met onderzoek en heeft daarom de weg afgesloten. Boven het pand wonen geen mensen.