Eigenaar (in onderbroek) blust zelf autobrand

OSS - Bij een brand aan de Groenendaal in Oss is zondagnacht een auto zwaar beschadigd geraakt. De brand werd kort voor één uur 's nachts bij de brandweer gemeld.

De eigenaar wist, gekleed in slechts zijn onderbroek, de vlammen te doven voor de brandweer arriveerde.



Toen die aangekomen was, kon de brand volledig worden geblust. Maar de Mercedes CLA was toen al onherstelbaar beschadigd.



Volgens buurtbewoners vond op hetzelfde adres een klein jaar geleden ook al een autobrand plaats.