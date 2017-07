Glitter, ballonnen en drag queens, Roze Maandag op de Tilburgse kermis

TILBURG - Honderdduizenden mensen komen vandaag naar Tilburg voor Roze Maandag op de kermis.

Hoogtepunt is de Roze Karavaan. Voor deze bonte stoet met veel roze, glitter, ballonnen, drag queens en entertainment is het verzamelen omstreeks 12.00 uur.



De stoet zal drie kwartier daarna vertrekken vanaf het Burgemeester Stekelenburgplein en trekt door de binnenstad en over de kermis.



In de Stadhuisstraat wordt Roze Maandag officieel geopend door burgemeester Peter Noordanus en Miss Intercontinental Noord-Brabant 2017 Julia van Loon.Roze Maandag is ooit begonnen als een klein feestje voor homo's en lesbiennes en werd voor het eerst georganiseerd in 1990 door de redactie van de Gay Krant. Destijds was de kermismaandag nog een rustige dag. Er kwamen toen enkele honderden feestgangers naar het centrum van Tilburg.De kermis van Tilburg is de grootste van de Benelux.