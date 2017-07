Deze Brabantse kat was een jaar vermist en dook op in... Amsterdam

AMSTERDAM - Na een jaar heeft een Brabantse haar cyperse lapjeskat terug. Toen ze werden herenigd, was het tien seconden wennen. Maar daarna was alles weer net als vroeger.

Maandenlang had ze gezocht en geflyerd in haar dorp. Maar tevergeefs.



Afgelopen zomer is het katje op een dag niet thuisgekomen. De eigenaresse heeft er veel verdriet van gehad, vertelt ze aan de Dierenopvang. Die schrijft daarover op Facebook.



Ze dacht dat het diertje misschien ziek was en ergens was weggekropen. "Avonden lang heb ik gezocht en geroepen. Om niet te weten wat er met je dier is gebeurd, is het ergst. Na een half jaar heb ik de hoop opgegeven."



Maar onlangs werd ze gebeld door het Leger des Heils in Amsterdam. Haar kat was daar komen binnenlopen. En omdat de schildpadpoes gechipt was en geregistreerd stond, kon de eigenaresse worden gebeld.



Magerder

Stomverbaasd was ze. Ze racete nog dezelfde dag naar Osdorp voor de hereniging. Bazin en kat herkenden elkaar meteen. "Het was een enorme verrassing. Ze was iets magerder, maar haar vacht glansde. Het duurde zo'n tien seconden voor tot haar doordrong dat ik het was."



De Brabantse tilde haar lapjeskat op en die legde net als altijd haar kopje in de nek van de vrouw.



Daarna werd het thuis nog even spannend: zou het dier kunnen wennen in de nieuwe woning (de vrouw was verhuisd). "Ze voelt zich al weer helemaal thuis. Ze mauwt en pruttelt net zoals vroeger."