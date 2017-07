'Zij gaan met kont in de 16', Oranje krijgt harde dobber aan België voor kwartfinale EK

ZEIST - Op het EK in eigen land wonnen de Oranje Leeuwinnen de eerste twee groepswedstrijden tegen Noorwegen en Denemarken. Opmerkelijk genoeg is dat nog niet genoeg voor de kwartfinale. Die moet maandagavond worden afgedwongen in Tilburg tegen België. "We zitten in een gekke poule", zegt speelster Kika van Es. Voor meer: zie onderstaand blog.