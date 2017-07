James Horsfield tekent voor drie jaar bij NAC Breda

BREDA - NAC heeft zich versterkt met James Horsfield. De verdediger komt transfervrij over van Manchester City en tekent in Breda een contract voor drie jaar.

James Horsfield speelde vorig seizoen al voor NAC Breda. Hij promoveerde toen met de Bredase club naar de eredivisie.



Transferwaarde

"James is vorig seizoen voor ons van grote waarde geweest", zegt Hans Smulders, technisch directeur van NAC Breda. "Wij denken dat hij de potentie heeft om zich de komende jaren nog veel verder te ontwikkelen. Het is voor ons dus een mooie kans dat wij hem definitief over kunnen nemen van Manchester City en daarmee transferwaarde creëren in onze selectie."



NAC heeft een samenwerkingsverband met Manchester City. Er spelen komend seizoen ook zes huurlingen van de Engelse club in Breda.