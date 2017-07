Boxmeer klaar voor Daags na de Tour: 'Iedereen is welkom om vedettes te aaien'

BOXMEER - Boxmeer is klaar voor Daags na de Tour. Een dag na afloop van de Tour de France rijden maandagavond Nederlandse toppers als Bauke Mollema, Tom Dumoulin en Dylan Groenewegen hun rondjes om de kerk.

Drie jaar geleden leek even het doek te vallen voor de ronde van Boxmeer. Het toenmalige bestuur had er genoeg van. Ondernemer Pierre Hermans besloot de kar te gaan trekken: "Nee komt in mijn woordenboek niet voor", zegt de flamboyante ondernemer die failliete bedrijven opkoopt.



Gratis en voor niets

De ronde van Boxmeer kiest er vooral voor om Nederlandse wielrenners daags na de tour een welkom thuis gevoel te geven. Zo is Bauke Mollema vanavond van de partij en ook Giro winnaar Tom Dumoulin rijdt vanavond mee in Boxmeer. De entree voor het publiek is gratis: "De gemeente wilde dat eigenlijk niet, maar ik wil dat het een evenement is dat toegankelijk is voor een breed publiek", aldus Pierre Hermans.



Om al die toppers naar Boxmeer te krijgen is wel een flinke sponsorpot nodig. Volgens een kroegbaas aan het parcours moet er voor een bekende wielrenner minstens 10-duizend euro worden neergeteld. Pierre Hermans laat weten dat het sponsor budget de afgelopen jaren verdubbelde in Boxmeer, dus er is geld genoeg ik kas.



Partytent

Voor veel inwoners van Boxmeer is de ronde vooral gezelligheid en een feestje. Bij veel huizen staan de partytentjes al voor deur. Met een pilsje en wat hapjes is het feest vanavond compleet. Druk wordt het sowieso. De organisatie verwacht minimaal 40-duizend bezoekers."