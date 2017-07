Vrouwen vertrokken voor hun Daags na de Tour: Vos, Van der Breggen en Van Vleuten in Boxmeer

BOXMEER - De grote mannen starten hun Daags na de Tour om kwart over acht. Het is eind van de middag echter al aardig druk in Boxmeer waar de vrouwen om kwart voor vijf zijn begonnen aan hun rondjes om de kerk. Toppers als Marianne Vos, Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten worden flink aangemoedigd door het publiek dat is afgekomen op het eerste criterium na de Tour de France. Anna van der Breggen ligt na een uur ruim op kop.

Later maandagavond geven onder meer Bauke Mollema, Tom Dumoulin en Dylan Groenewegen acte de présence in Boxmeer.Naar verwachting komen ongeveer veertigduizend mensen op het criterium af. En langs de kant hebben ze er alle vertrouwen in dat ze het er droog vanaf gaan brengen in Boxmeer. "Het gaat alleen bier en een beetje witte wijn regenen", zegt een vrouwelijke toeschouwer stellig.Opvallend detail dit jaar is dat Boxmeer niet geel (van de Tour), maar roze (van de Giro) kleurt. Zowel Anna van der Breggen als Tom Dumoulin verschijnen als winnaars van de Italiaanse ronde immers in het roze aan de start in Boxmeer.