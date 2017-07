Politie zet camerabeelden autokrasser in Waalwijk op Facebook

WAALWIJK - De politie is op zoek naar een man die in de Reigerbekstraat en Valeriaanstraat in Waalwijk twee auto's zou hebben bekrast. Beelden van de verdachte zijn op de Facebookpagina van politieteam Langstraat geplaatst.

Op de beelden is een oudere man te zien die samen met een klein kind langs een aantal geparkeerde auto's loopt. De bekrassing van de auto's is niet te zien.



Onderzoek

Volgens een woordvoerder van de politie zijn de laatste tijd in de wijk al vaker auto's bekrast. Onderzoek naar de dader heeft tot nu toe niets opgeleverd. In overleg met de officier van justitie is besloten om de beelden op Facebook te publiceren.