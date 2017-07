Maaskant stopt als voetbaltrainer en gaat uitzendbureau runnen

BREDA - Robert Maaskant verruilt het voetbal voor de zakenwereld. Tegen BNR zegt de voormalige trainer van onder meer NAC Breda en Willem II dat hij aan de slag gaat als franchisenemer van een Recruit a Student-vestiging.

Maaskant vindt dat het tijd is voor iets nieuws, na twintig jaar in het topvoetbal gewerkt te hebben. “Voor de eerste keer ga ik iets doen waarvan ik niet zeker ben of ik het kan en dat maakt het ook wel heel erg leuk.”



Kroonprins

Maaskant werd een tijdlang de 'kroonprins van het trainersgilde' genoemd. Hij sluit niet uit nog eens als interim-trainer aan de bak te gaan, maar hoofdtrainer wordt hij niet meer. “Ik ben inmiddels 48 en er klaar mee.”



Maaskant blijft ook werkzaam als voetbalanalist op radio en televisie.