Verdediging wraakt rechtbank in strafzaak Klaas Otto

BREDA - In de strafzaak tegen Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, heeft de verdediging de rechtbank gewraakt. Otto’s advocaat Louis de Leon zegt dat de rechtbank zijn werk frustreert en dat Otto hierdoor geen eerlijk proces krijgt.

De rechtbank in Breda heeft onlangs besloten een tweede zaak tegen Klaas Otto wegens beïnvloeding van getuigen niet bij de grote strafzaak te voegen. Advocaat De Leon vindt dat hij daarom niet in staat is om de belangrijke getuige Piet S. te ondervragen. S. was een goede vriend van Otto, maar heeft belastende verklaringen over hem afgelegd.



Klaas Otto staat in zijn grote rechtszaak terecht voor afpersing, bedreiging, witwassen en brandstichting. Later volgden beschuldigingen over beïnvloeding van getuigen vanuit de gevangenis en mishandeling van een clubgenoot. Deze laatste beschuldigingen wil justitie dus in een nieuwe zaak behandelen.



