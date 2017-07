Efteling inspireert Eindhoven en Tilburg: steden zoeken moderne Holle Bolle Gijs

Holle Bolle Gijs in de Efteling. (Foto: ANP)

EINDHOVEN/TILBURG - Papier hier, dankuwel! In de Efteling werkt het al tientallen jaren. Eindhoven en Tilburg zijn daarom op zoek naar een Holle Bolle Gijs nieuwe stijl. Afvalbakken die communiceren met voorbijgangers. Als het in een pretpark werkt, waarom dan niet in de openbare ruimte? Zo vragen Eindhoven en Tilburg zich af.

“Afval trekt afval aan, terwijl iedereen een schone stad wil”, stelt de Tilburgse wethouder Mario Jacobs. “Hoe mooi zou het zijn om de inwoners van Tilburg en Eindhoven met een prachtige interactieve afvalbak te verleiden hun afval beter op te ruimen?”



In het Eindhovense Henri Dunantpark loop al een proef met een interactieve afvalbak. Deze zorgt daar volgens wethouder Yasin Torunoglu voor een schonere omgeving. Daarbij verrast de afvalbak Eindhovenaren volgens hem op een leuke manier.

Ideeën inleveren

Net als zijn Tilburgse collega is hij daarom benieuwd naar nieuwe ideeën die iedereen uitnodigen beter op te ruimen op straat. Iedereen kan meedoen en een idee voor een moderne Holle Bolle Gijs indienen via afvalbak@eindhoven.nl.

Op 3 oktober worden de beste ideeën gepresenteerd in een grote finale. De winnende afvalbak zal uiteindelijk zowel in Eindhoven als Tilburg te zien zijn.