NVWA op Tilburgse kermis vanwege ongeluk met kinderattractie

TILBURG - Medewerkers van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) zijn maandagmiddag op de Tilburgse Kermis aanwezig bij kinderattractie 'Die Fantastische Reise'. De attractie is sinds zaterdagavond dicht nadat een 3-jarig kind zwaargewond raakte.

De kermisattractie is momenteel verzegeld. De keuring door de NVWA is een standaardprocedure na een ongeluk, zo laat een woordvoerder weten.



Gewond

Afgelopen zaterdag kwam een peuter onder een van de karretjes van de kinderachtbaan terecht. Het slachtoffer is buiten levensgevaar.



LEES OOK: Kind (3) klem onder karretje van attractie op Tilburgse kermis, zwaargewond naar ziekenhuis



Een man en een vrouw die het werk van de hulpdiensten belemmerden, werden aangehouden. Ze worden maandag nog verhoord.



Exploitant

De Duitse exploitant Norbert Krawczyk heeft tegen het Brabants Dagblad gezegd dat de attractie 'ergens deze week' open gaat, maar wil verder geen commentaar geven.