'Papa, ik ben zo bang', Christian uit Dinteloord eerder terug van Kos na aardbeving

DINTELOORD - ‘Papa ik ben zo bang.’ Toen zijn dochtertje van acht dit zei, was het voor Christian Cirkel duidelijk. Langer op Kos blijven na de aardbeving en diverse naschokken, was geen optie. Eigenlijk zouden ze nog tot donderdag op het Griekse eiland blijven, maar zondagnacht kwam hij met zijn vriendin en twee dochters (5 en 8) weer thuis.

Zondagavond stapten ze op het vliegtuig naar Luxemburg en vervolgens reden ze van daaruit naar huis in Dinteloord. "Wat was ik blij om weer thuis te zijn", verzucht Christian. "Zaterdagavond met die heftige naschok zaten we net te eten. Mensen vlogen in paniek van tafel."

"Zaterdagavond is de oudste nog even naar de kinderdisco geweest. Maar even later zei ze: ‘papa ik ben zo bang’. Toen was het voor mij duidelijk. Het is tijd om naar huis te gaan. Je vakantiegevoel is helemaal weg. Je kunt je gewoon niet meer ontspannen."



"Dat geluid van de beving en van de naschokken. Dat vergeet je nooit meer. Je hoort ze gewoon aankomen. Ook zondag voordat we vertrokken was het nog raak."

De extra kosten die Christian heeft moeten maken om eerder terug naar huis te kunnen, krijgt hij niet vergoed. "Er geldt geen negatief reisadvies en het gaat om een natuurramp, kregen we te horen van Neckermann. En vervolgens wensten ze ons nog een prettige vakantie", vertelt hij.



Geen spijt

Het lijkt er overigens op dat niet veel Nederlanders het voorbeeld van Christian hebben gevolg. Reisorganisaties melden geen grote uittocht vanaf het Griekse eiland. Spijt heeft Christian echter zeker niet. Hij is blij weer veilig thuis te zijn met zijn vriendin en dochters. "Nu lekker bijkomen en nog wat leuke dingen doen met de meiden", zegt hij.



En één ding weet hij zeker. De volgende vakantie zal niet als bestemming Kos hebben.