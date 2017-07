Voormalig kapelaan van de Sint-Jan Patrick Kuis is vader geworden van een zoon

DEN BOSCH - Beschuit met blauwe muisjes voor de voormalig kapelaan van de Bossche Sint-Jan Patrick Kuis. De kapelaan, die begin dit jaar stopte als priester van het bisdom Den Bosch, is vader geworden van zoon Sam. In januari van dit jaar maakte de zeer populaire Kuis bekend te worstelen met zijn roeping en het celibaat. Na een periode van bezinning besloot hij te stoppen als priester.

Aan de telefoon bevestigt Kuis dat hij inderdaad vader is geworden en dat hij het zeer bijzonder vindt. “Het is overigens Sam op z’n Nederlands, dus niet op z’n Engels.” Op de Facebookpagina van Patrick Kuis zijn er honderden mensen die zeer enthousiast reageren op de geboorte van zoon Sam. Rond de vijfhonderd mensen hebben aangegeven het leuk te vinden en een zelfde aantal heeft een bericht aan de vader en moeder gestuurd.



Lees ook: "Ik had vragen over mijn roeping en het celibaat."



Populaire kapelaan

Om privacy redenen wil de voormalige zeer populaire kapelaan alleen bevestigen dat hij vader is geworden en dat hij heel blij is. De inmiddels 33-jarige Kuis werkte als kapelaan in Den Bosch om vanaf mei 2016 aan de slag te gaan in de Heilig Hartparochie in Oss. Bij zijn afscheid van in de Sint Jan kreeg hij een langdurig applaus en een staande ovatie.



Tegenwoordig verdient Kuis de kost met een eigen bedrijf, hij is in te huren als voorganger van afscheidsdiensten: Patrick Kuis woorddienstbegeleider.