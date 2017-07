Arrestatieteam valt huis Churchillplein in Tilburg binnen, verwarde man aangehouden

TILBURG - Een arrestatieteam van de politie is maandagmiddag rond halfzes een appartement aan het Churchillplein in Tilburg binnengevallen. In het huis zat een verwarde man die dreigde zichzelf iets aan te doen. De man is aangehouden. Dat meldt de politie.

De politie zette de omgeving van het appartementencomplex eerder in de middag af. Nabijgelegen woningen werden ontruimd.



Arrestatieteam

Een onderhandelaar van de politie probeerde de man uit het huis te praten. Toen dat niet lukte, besloot het arrestatieteam tot actie over te gaan. Bij de inval waren twee grote klappen te horen.



Veel wijkbewoners stonden buiten. Hulpdiensten waaronder de brandweer en een ambulance kwamen uit voorzorg ter plaatse. De situatie was rond kwart voor zes weer veilig.