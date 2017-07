Tilburg maakt zich op voor derde poulewedstrijd oranjeleeuwinnen

TILBURG - Tilburg is niet alleen roze, maar ook oranje maandagavond. Na twee overwinningen op rij voetballen de leeuwinnen in het stadion van Willem II tegen België. Bij gelijkspel veroveren de voetbalsters een plek in de kwartfinale van het Europees Kampioenschap.

Er is genoeg te doen in de stad voor de oranjefans. Op de EK Fanzone aan het Pieter Vreedeplein zijn speciale activiteiten. Zo geven ex-internationals Kirsten van de Ven en Renée Slegers een clinic en is er muziek van onder anderen DJ Maurice, de Joel Borelli Show en de Dikdakkers.



Fanwalk

Vanaf zes uur begint de fanwalk richting het stadion, waar de wedstrijd om kwart voor negen aanvangt. Mochten de leeuwinnen verliezen dan kunnen ze nog steeds naar de kwartfinale, maar dat hangt dan wel af van de uitslag van het andere groepsduel tussen Noorwegen en Denemarken.



