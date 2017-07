Stan kan zijn bijzondere verzameling kwijt in een spiksplinternieuw fietscafé

STEENBERGEN - Rustig met pensioen vond 'ie maar niks. Daarom heeft de 64-jarige Stan Kint uit Steenbergen recht tegenover zijn huis een fietscafé geopend. Stan is een fanatieke verzamelaar en slaat nu twee vliegen in één klap: hij heeft dagelijks contact met mensen én hij kan zijn verzameling kwijt.

Jarenlang had Stan een hifi-winkel aan huis, maar dit jaar kwam er een einde aan dat tijdperk.



'Dan zie ik niemand meer'

"Nu was ik op de leeftijd dat ik dacht daar kan ik ook mee stoppen. Maar, dan zie ik niemand meer. Dat vond ik toch ook wel heel vervelend, want je bent altijd gewend om mensen over de vloer te krijgen", vertelt Stan lachend.



Stan en zijn vrouw besloten hun café, De Koevering, te wijden aan langsrijdende fietsers. Aangezien ze in het buitengebied wonen, leek hen dat de beste keus. "Het pand was al langer van ons en er stonden picknicktafels bij. Daar gingen fietsers vaak even een boterhammetje eten en dan bood ik ze een kop koffie aan." Zo is het balletje langzaam gaan rollen.



Enorme verzameling

En dat Stans enorme verzameling dan meteen een plekje kreeg, was een mooie bijkomstigheid. "Het stond gelukkig allemaal niet in huis, maar in de schuur", lacht zijn vrouw Marjos. "Ik dacht weleens: jeetje, wat moeten we er allemaal mee!?"

Hoeveel fietsers het café zal trekken, weet Stan nog niet. "We zien wel." Zijn vrouw vervolgt: "Iedereen is welkom voor een kop koffie en wat lekkers."



Enige in Nederland

De Koevering is als enige café in Nederland een officieel 192tv-fietscafé. Er wordt alleen maar muziek gedraaid uit de jaren zestig tot negentig. "We hebben altijd 192tv aan staan. Deze zender laat alleen maar clips uit die tijd zien." 192tv verwijst naar de zendfrequentie waarop Radio Veronica voor het eerst uitzond.