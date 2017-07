Langere reistijd door afsluiting Moerdijkburg

LAGE ZWALUWE - De Moerdijkbrug gaat vanaf vandaag 2,5 week dicht voor het treinverkeer. Het spoor van de belangrijke noord-zuidverbinding over het Hollandsch Diep wordt vernieuwd. Dat heeft tot en met 11 augustus gevolgen voor alle treinreizigers tussen Breda/Roosendaal en Rotterdam Centraal/Dordrecht.

Volgens de NS moeten reizigers rekening houden met een extra reistijd van een half uur. Tussen Breda en Zwijndrecht en tussen Roosendaal en Zwijndrecht rijden bussen in plaats van treinen.



Wie over het water van of naar Dordrecht-Zuid wil reizen vanuit Roosendaal of Breda kan een extra reistijd van een uur verwachten. Er rijden pendelbussen tussen Dordrecht-Zuid en Dordrecht.



Met de fiets

De HSL-brug blijft de komende weken wel gewoon open voor intercity’s tussen Breda en Rotterdam. Voor een Intercity direct geldt een toeslag. Een fiets is niet toegestaan in de Intercity direct. Neem je dus je fiets mee in de trein, reis dan via Den Bosch en Utrecht Centraal.