Michael van Gerwen wint op World Matchplay makkelijk van Stephen Bunting

BLACKPOOL - Michael van Gerwen heeft zich maandagavond zonder al te veel moeite geplaatst voor de volgende ronde van de World Matchplay. In de eerste ronde was hij met 10-4 te sterk voor Stephen Bunting.

Ondanks het feit dat Van Gerwen ruim won, gooide hij niet groots. Dat was ook niet nodig tegen de zwak spelende Bunting.Van Gerwen gooide gemiddeld 98,55 per beurt, waar hij vaak boven de honderd gemiddeld gooit. En ook qua dubbels liep het niet optimaal. In totaal kreeg hij 32 kansen om een dubbel te gooien, iets meer dan 31 procent van de kansen wist hij te verzilveren."Dat was nummer één", was de eerste reactie van Van Gerwen tegenover RTL7. "Het ging op sommige momenten aardig, maar ik hoefde me niet heel veel in te spannen om te winnen."Dat hij in Bunting een tegenstander had die niet goed gooide, maakte het voor Van Gerwen niet meteen makkelijker. "Nee, lastiger. Ik heb liever iemand die zijn ballen uit z’n broek gooit. Maar het zegt iets over zijn vorm van heel het jaar. Als je Stephen onder druk zet en af en toe leuke dingen laat zien, begint hij af en toe dubbels te missen. Nu hou ik de rest mooi in de tank.""Nu kom ik tegen Simon Whitlock", vervolgt Van Gerwen. "Een goede speler. Maar hij heeft wel veel last gehad van zijn pols. Ik ga al een beetje verder kijken, dan kom ik tegen Raymond (Van Barneveld, red.) of Phil Taylor. Daar kijk ik ontzettend naar uit. Maar dat is pas over een paar dagen.”