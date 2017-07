Ombudsman: 'politie en justitie werken onderzoek Van Laarhoven tegen'

DEN HAAG - De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, is het niet eens met de manier waarop justitie en politie omgaan met zijn onderzoek naar de Tilburgse coffeeshophouder Johan van Laarhoven. Hij vindt dat hij geen medewerking krijgt. Dit schrijft Van Zutphen in een brief aan minister Stef Blok.

Van Laarhoven is de oprichter van The Grass Company. Hij is in Thailand veroordeeld tot 75 jaar cel voor het witwassen van geld dat hij in Nederland met de verkoop van drugs heeft verdiend. De drugs werden onder meer verkocht vanuit coffeeshops in Den Bosch en Tilburg.



Klachten Van Laarhoven

De ombudsman wil onderzoek doen naar de klachten die de Tilburger heeft over het rechtshulpverzoek dat Nederland in 2014 indiende in Thailand. Van Laarhoven is het niet eens met de manier waarop het Openbaar Ministerie informatie heeft gedeeld met de Thaise autoriteiten.



ZIE OOK: Ombudsman kijkt naar klachten van coffeeshophouder Johan van Laarhoven



Van Zutphen kondigde het onderzoek eind maart aan, maar kreeg te horen dat hij niet bevoegd was om het te doen. Dit omdat er sprake is van een strafrechtelijk onderzoek. Daarom kreeg hij ondanks verzoeken geen informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en de politie.



'Wel degelijk bevoegd'

De ombudsman betwist dat het strafrechtelijk onderzoek toen al liep, zo schrijft hij in de brief. Daarvan is in zijn ogen pas sprake als de dagvaarding in deze zaak is uitgebracht. Hij wil nu dat Blok aangeeft wanneer dat precies is gebeurd.



Van Zutphen gaat ervan uit dat hij als ombudsman in de eerste maanden wel degelijk bevoegd was om informatie te krijgen. Hij wil dan ook weten waarom hij in die periode geen medewerking kreeg van het ministerie, het OM en de politie.