Lach niet van het gezicht te krijgen bij Kika van Es

TILBURG - Door een 1-2 zege op België heeft Nederland zich geplaatst voor de kwartfinale van het EK. Na afloop werd de zege gevierd met het zingen van het lied 'jij krijgt die lach niet van mijn gezicht'. En dat was ook echt zo bij Kika van Es.

"We hebben met z'n allen wat gezongen en geklapt", zei Van Es over het vieren van de zege en de plaatsing voor de kwartfinale. "Helaas was er geen muziek na afloop, dat was de eerste keer. Daarom hebben we zelf gezongen. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, van John de Bever. Heerlijk toch. Hier in Brabant, daar past het goed bij."



De lach is er niet voor niets, de Oranje leeuwinnen hebben een knappe prestatie geleverd. "We zijn zo trots, zo blij. Dan krijg je de lach inderdaad niet van onze gezichten."



'Van eigen kracht uitgaan'

Van Es weet dat Oranje tegen België minder domineerde dan in eerdere wedstrijden. "Maar België moest per se winnen. Er werd veel de lange bal gespeeld, daar hadden we soms wat moeite mee. Maar we hebben geknokt voor elke meter. We hebben er keihard voor moeten werken."



In de kwartfinale wacht Duitsland, Zweden of Rusland. "We gaan het zien. Maar we moeten van onze eigen kracht uitgaan. Dat hebben we de afgelopen wedstrijden ook gedaan, gaan we nu weer doen."