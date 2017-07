Audi-bestuurder die auto van de weg drukte hoort welke straf hij krijgt

EINDHOVEN - De rechter beslist dinsdag welke straf een 41-jarige man uit Valkenswaard krijgt voor het van de weg drukken van een auto op de N2 bij Eindhoven. Dit gebeurde op nieuwjaarsdag bij een verkeersruzie.

Twee weken geleden eiste de officier van justitie twee jaar gevangenisstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Ook wil justitie dat de man zijn rijbewijs voor vier jaar moet inleveren. De verdachte wordt verdacht van poging tot doodslag.



De zaak kreeg veel publiciteit toen beelden van de aanrijding werden verspreid. Het slachtoffer reed op nieuwjaarsdag met zijn vriendin op de N2, de weg die parallel loopt aan de A2. Er ontstond een verkeersruzie en de auto van het slachtoffer werd door de Audi-bestuurder van de weg gedrukt. De auto belandde in de sloot en sloeg vier keer over de op.

Twee weken terug betuigde de verdachte spijt. Het slachtoffer had daar geen boodschap aan. Hij hield onder meer een gebroken duim, sneeën in zijn hoofd en een gescheurde spier in zijn been aan het ongeluk over. Ook heeft hij waarschijnlijk voor de rest van zijn leven pijn aan zijn schouders. Zijn vriendin had een gebroken pols, meerdere kneuzingen en last van haar rug en nek.



Bureau Brabant besteedde aandacht aan de zaak.