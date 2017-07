Ook in hoger beroep zeven maanden cel voor wegmaken lichaam Ger Duijf uit Vught na seksfeest

TILBURG - De 52-jarige Tilburger die ervan wordt verdacht dat hij het lichaam van Ger Duijf in de bossen heeft begraven, is ook in hoger beroep veroordeeld tot zeven maanden cel. Ger Duijf uit Vught verdween in april 2013 na een seksfeest in Tilburg.

De man bleek een dubbelleven te hebben geleid. Iedere vrijdagmiddag bezocht hij seksfeestjes bij de verdachte thuis, zo ook vlak voor zijn verdwijning. Na een maand werd zijn lichaam gevonden in de bossen tussen Hilvarenbeek en Goirle. Uit onderzoek bleek dat hij was gestorven door het gebruik van cocaïne en erectiepillen in combinatie met hartproblemen.



'Moreel verwerpelijk'

De rechter in Breda oordeelde in 2015 dat de 52-jarige Tilburger die de seksfeestjes gaf, het lichaam van Duijf na zijn overlijden had weggemoffeld. Hij kreeg daarvoor toen ook zeven maanden opgelegd. Zijn zoon zou hebben geholpen en kreeg zestien dagen cel en een werkstraf van 210 uur. Zijn moeder kreeg 56 dagen celstraf opgelegd voor drugshandel, maar had die straf al uitgezeten in voorarrest.



Het hof noemde de actie van de 52-jarige Tilburger dinsdag 'moreel verwerpelijk en volstrekt ontoelaatbaar'. Doordat het lichaam van Duijf werd begraven, zaten nabestaanden onnodig lang in onzekerheid en konden zij niet op een normale manier afscheid nemen van hun man en vader.



De verdachten hebben altijd ontkend dat ze iets te maken hadden met de verdwijning. Volgens hen verliet Duijf na het seksfeest levend het huis.



Paniek

Volgens justitie staat vast dat Ger Duijf stierf in het huis van de verdachte. Die zou mogelijk in paniek zijn geraakt en daarom het lichaam hebben begraven.