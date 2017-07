Brandweer hakt gat in gevel voor redden ontsnapte kat

WAALWIJK - De brandweer heeft dinsdagochtend in Waalwijk een flink gat in een buitenmuur van een flat moeten hakken om een kat te redden. De kat was maandagnacht ontsnapt aan zijn baasje en was door een ventilatieopening onder een trap een loze ruimte ingeglipt.

Zijn baasje 's ochtends al snel in de gaten dat de kat weg was en ging op zoek. Na een beetje rondlopen en roepen, kwam ze erachter dat het poezenbeest van twee hoog naar beneden is gesprongen. Van schrik schoot het dier een ventilatieopening in en kwam er niet meer uit.



Het baasje had weinig andere keus meer dan de brandweer bellen. Die kwam langs met een hakbijl en hakte zonder pardon een stuk voorgevel eruit.

De kat kwam ondanks de gemaakte opening niet zomaar uit zichzelf naar buiten. Een brandweerman moest in het gat klimmen om het diertje te vangen. Het baasje en de kat zijn weer herenigd.