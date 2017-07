Milieubox 'flitst' snelheidsduivels in Breda

BREDA - Wat doe je als auto's dagelijks door je straat scheuren en je hebt toevallig nog een oude milieubox in de schuur staan? Precies, dan maak je gewoon je eigen flitskast.

Bewoners van de Doctor Batenburglaan in Breda vinden dat het verkeer zich wel wat beter aan de snelheid kan houden.



Verf

Ze schilderden een milieubox zilvergrijs en maakten er een lampje in vast. Met wat blikken blauwe en oranje verf is de bekende striping op de home-made flitskast aangebracht.



En met succes, laten de buurtbewoners weten. Want hoewel er geen boetes worden uitgeschreven, gaan automobilisten toch voor de nepflitskast op de rem.