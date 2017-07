Brand geblust, hennepkwekerij ontdekt

TILBURG - Dinsdagochtend is brand uitgebroken in een garagebedrijf aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg. Dat was om kwart voor tien. De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen. Tijdens het blussen bleek het al snel te gaan om een hennepplantage die in brand stond. Die zat naast de eigenlijke garage.

De hennepplantage zat verborgen in een ruimte van 6 bij 4 meter. De brandweer was het vuur snel meester, om naar binnen te kunnen hebben de brandweerlui aan de voorkant enkele ramen ingeslagen.



De politie doet onderzoek naar de eigenaar van de hennepplantage