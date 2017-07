FIOD doet inval bij Casino Game Palace in Heeze

HEEZE - FIOD, de opsporingsdienst van de belastingdienst, heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij Casino Game Palace aan de Nieuwendijk in Heeze. Volgens een woordvoerder van FIOD gaat het om grootschalige kansspelbelastingfraude.

De opsporingsdienst deed dinsdagmiddag onderzoek in het casino en in het aangrenzende woonhuis. Het is een grote actie met veel agenten en FIOD-medewerkers. Er zouden meerdere personen zijn aangehouden.



De eigenaar van het casino heeft meerdere casino's in Nederland waar op hetzelfde moment een inval door de FIOD is gedaan. Meerdere bronnen bevestigen dit.



Fraude

FIOD is een afkorting voor Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst en is onderdeel van de belastingdienst. Als de belastingdienst fraude vermoedt, wordt de zaak bij de FIOD neergelegd. Zij onderzoeken dan de eventuele fraude.