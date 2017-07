Oranjeleeuwinnen succesvol op EK, maar wat vinden de voetbalkenners er van?

TILBURG - De Oranjeleeuwinnen zijn het gesprek van de dag. De dames wonnen maandagavond in Tilburg van België op het EK. Ze zitten nu bij de laatste acht van het toernooi en de eindzege lonkt nog altijd. Maar wat vinden de kenners eigenlijk van dit Oranje? We maakten een rondje langs de velden.

Aad de Mos, voetbalanalist en voormalig trainer



"De eerste wedstrijd van de Oranjeleeuwinnen was geweldig. Maar je ziet het niveau per duel verder afnemen. De dames zijn niet gewend zoveel wedstrijden in korte tijd te spelen, vermoed ik. In het eerste duel waren ze nog fris en zag het er goed uit. Het is nu technisch erg matig en wat onbeholpen."



"Of Oranje het EK gaat winnen, kan ik niet zeggen. Het is dat Oranje speelt, anders had ik niet gekeken. Zo’n wedstrijd is een hele zit, zeker als het niveau minder wordt. Dan kijk ik liever naar programma’s als Opsporing Verzocht en Nieuwsuur."



Ronald Sträter, volgt de Oranjeleeuwinnen voor Omroep Brabant



"Het is leuk om naar te kijken, maar iets heel anders dan mannenvoetbal. Het is minder krachtig, minder snel. Maar je moet die vergelijking loslaten. Er zit bij Oranje echt een idee achter de manier van spelen. Het niveau moet nog wel verder groeien, maar dat gaat wel gebeuren."



"De sfeer rond de wedstrijden van de Oranjeleeuwinnen is bijzonder. Er zitten veel ouders en kinderen op de tribune. Je hoort veel hoge stemmetjes. Het is gewoon een stuk vriendelijker, minder vijandig dan bij een mannenwedstrijd. Daar is niet mis mee, al zou wat meer spanning op de tribunes niet verkeerd zijn."



René van de Kerkhof, oud-profvoetballer



"Ik heb gisteren zitten kijken. Ik miste wel wat spanning en sensatie, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond het leuk, maar zou nooit zelf een kaartje voor zo’n wedstrijd kopen."



"Als echte liefhebber zeg ik nee tegen vrouwenvoetbal. Het is zo anders qua niveau, wanneer je het met de mannen vergelijkt. Het is gewoon leuk wat ze presteren, maar ze missen kwaliteit. Laat ik het daar maar bij houden."



Paul Post, voetbalverslaggever van Omroep Brabant



"Ik vind het niveau niet zo belangrijk. Het gaat mij veel meer om de beleving. Het zijn leuke meiden, die goed presteren. Vrouwenvoetbal is echt in opkomst. Het heeft alleen nog geen historie, maar dat gaat komen. Als je een meisje vraagt naar haar voetbalidool zegt ze waarschijnlijk Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. Het zou mooi zijn als dit EK ervoor zorgt dat ze idolaat worden van Daniëlle van de Donk of Vivianne Miedema. Dat ze die vrouwen als voorbeelden gaan zien."



"Ik heb gisteren zelf met vrienden zitten kijken. En die kijken normaal eigenlijk nooit naar voetbal. Maar dit vinden ze wel leuk. Het is wat vriendelijker. Ik hoop zelf dat Oranje het goed zal doen op het EK, maar ik zat niet met kloppend hart te kijken. Dat is iets wat ik normaal gesproken wel heb."