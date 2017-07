Audi-bestuurder die andere auto van de weg drukte bij verkeersruzie moet jaar cel in

EINDHOVEN - De 41-jarige man uit Valkenswaard die op nieuwjaarsdag een stel in een andere auto van de N2 bij Eindhoven drukte, moet een jaar de cel in. Hij kreeg dinsdag een celstraf van achttien maanden opgelegd, waarvan zes voorwaardelijk. Ook is hij zijn rijbewijs voor drie jaar kwijt.

De bestuurder van de Audi stopte na de crash niet. Bij hem in de auto zat ook een jong meisje. Het van de weg drukken wordt gezien als poging tot doodslag. De politie ging dan ook naar de bestuurder op zoek. In Bureau Brabant werden de dashcambeelden getoond. Daarna kon de man worden opgepakt. Volgens zijn advocate had hij 'niets van het ongeluk gemerkt'. De rechter vindt dat ongeloofwaardig.



De videobeelden riepen veel reacties op. Het slachtoffer reed op nieuwjaarsdag met zijn vriendin op de N2, de weg die parallel loopt aan de A2. Er ontstond een verkeersruzie en de auto van het slachtoffer werd door de Audi-bestuurder van de weg gedrukt. De auto belandde in de sloot en sloeg vier keer over de op.Twee weken geleden eiste de officier van justitie twee jaar gevangenisstraf , waarvan acht maanden voorwaardelijk. De man was dinsdag niet aanwezig bij de uitspraak.De straf valt iets lager uit dan de eis. Volgens de rechter komt dat omdat de verdachte er veel op is aangesproken, omdat het filmpje veelvuldig is gedeeld op social media. Ook houdt de rechter rekening met het feit dat de verdachte zijn baan waarschijnlijk verliest. Voor zijn werk zit hij namelijk veel in de auto.De verdachte zei tijdens de rechtszitting dat hij spijt heeft. Het slachtoffer had daar geen boodschap aan. Hij hield onder meer een gebroken duim, sneeën in zijn hoofd en een gescheurde spier in zijn been aan het ongeluk over. Ook heeft hij waarschijnlijk voor de rest van zijn leven pijn aan zijn schouders. Zijn vriendin had een gebroken pols, meerdere kneuzingen en last van haar rug en nek. Ook heeft ze nog psychische klachten.De slachtoffers hopen dat deze uitspraak een les is voor alle weggebruikers in Nederland.Bureau Brabant besteedde aandacht aan de zaak.