Dief heeft zinnen gezet op gestalde fiets voor politiebureau, maar komt niet ver

BREDA - Denk je dat je fiets veilig gestald staat voor het politiebureau, gaat er toch een dief mee vandoor. Gelukkig kon een agent, die in Breda onderweg was naar zijn werk, ervoor zorgen dat de fietsendief werd ingerekend.

Een 54-jarige Bredanaar had dinsdagochtend wel erg veel interesse in een rijwiel dat voor het politiebureau aan het Chasséveld stond. De man pakte de fiets en liep er snel mee weg.



Heterdaad

Een agent die nog aan zijn dienst moest beginnen, betrapte de fietsendief op heterdaad. Hij hield de verdachte nauwlettend in de gaten en belde zijn collega's.



Agenten pakten de Bredanaar in de buurt van het Kloosterplein op. De verdachte zit vast.