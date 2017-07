Wildplasser schopt stationsbewaker: 'Ik maak je dood'

ROOSENDAAL - Een 46-jarige wildplasser uit Utrecht is op het perron in Roosendaal aangehouden omdat hij een beveiliger van de NS had geschopt en met de dood bedreigd.

Rond half acht zag een beveiliger een man plassen op het perron. Hij sprak de wildplasser op zijn gedrag aan en en vroeg de man om zijn identiteitsbewijs. Die man was niet van plan dit te tonen. Ook had hij geen treinkaartje.



Toen de beveiliger hem beval het station te verlaten, ging de man los. Hij vuurde grove scheldwoorden op de beveiliger af en bedreigde hem met de dood.



Tijdens de aanhouding deelde de verdachte enkele rake klappen uit. Daarna werd hij overgedragen aan de politie.



Hier was sprake van bedreiging en mishandeling. De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er streng tegen op.



Met het Openbaar Ministerie is daarom ook de afspraak dat de strafeis bij geweld tegen politiemensen en andere personen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.