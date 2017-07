Kittens keihard gedumpt bij Egelopvang Roosendaal

ROOSENDAAL - Twee jonge poesjes zijn maandagavond als oud vuil gedumpt bij de Egelopvang in Roosendaal. Een oude zilverkleurige Audi stopte voor de deur. Een vrouw van een jaar of twintig gooide een reismandje met de twee poezen op de oprit van de opvang.

Dré Scheerens van de Egelopvang heeft er geen woorden voor. "Wie doet nou zoiets?" Hij ging naar buiten toen hij een harde bons hoorde. Hij dacht dat de auto ergens tegen aanreed. "Maar het geluid kwam van het reismandje dat hardhandig op straat gegooid was. Ik hoorde de vrouw nog lachen en toen reed de Audi met piepende banden weg".



Eten

Scheerens verwacht dat de poesjes een maand of twee oud zijn. Zijn vrouw heeft ze te eten gegeven. Het egelvoer ging er goed in. De vrouw van Scheerens heeft ook een goed adresje gevonden waar de twee poesjes het goed gaan hebben. "Ja, daar zorgen wij altijd goed voor",zegt Dré.



Kippen en konijnen

Het is niet de eerste keer dat er iets gedumpt wordt bij de Egelopvang. Kippen, konijnen, noem het op en het is gedumpt bij de familie Scheerens. Dat is meteen de reden waarom ze hun adres nooit bekend maken.