Voorspelling: Ajax kampioen van Nederland, PSV op doelsaldo tweede

EINDHOVEN - De eerste wedstrijden in de eredivisie worden over tweeëneenhalve week gespeeld. De glazen bol wordt er daarom door veel kenners weer bijgehaald. Wie pakt de titel? Welke ploeg degradeert? Wij weten de antwoorden al.

Ajax wordt in mei gekroond tot kampioen van Nederland. En hoe pijnlijk voor iedereen uit Eindhoven: op doelsaldo blijven de Amsterdammers PSV voor. Dat blijkt uit de Euro Club Index, een ranglijst die samen wordt gesteld op basis van statistieken.



Niet alleen voor de eredivisie wordt op deze manier een voorspelling gedaan, ook voor andere grote Europese voetbalcompetities is dat het geval. De Jupiler League valt daar niet onder.Ajax en PSV gaan volgens de Euro Club Index een tweestrijd aan om de titel. Beide ploegen halen 78 punten. Regerend landskampioen Feyenoord wordt op plek drie ingeschaald met 70 punten. FC Utrecht (59 punten) en AZ (55 punten) eindigen ook in de top vijf.Willem II wordt ingeschat op plek dertien. De Tilburgers halen 34 punten. Daarmee blijft Erwin van de Looi met zijn ploeg net gevrijwaard van deelname aan de zenuwslopende play-offs om handhaving in de eredivisie. Excelsior eindigt volgens de voorspelling zestiende, maar ook met 34 punten.NAC heeft minder geluk. De Bredanaars eindigden op plek zeventien, met 33 punten. Zo is althans de voorspelling. Of het allemaal uitkomt is natuurlijk de grote vraag. Het is in ieder geval leuk om deze prognose er over tien maanden nog eens bij te pakken.