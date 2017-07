Politie neemt 1000 kilo grondstof voor XTC in beslag

VEEN - In Veen nam de politie dinsdagmiddag 1000 kilo grondstof voor MDMA in beslag. Het spul lag opgeslagen in een loods.

Met het gevonden PMK-glycidaat kan op grote schaal synthetische drugs, zoals XTC gemaakt worden.



Brabanders

Drie mannen van 57,58 en 49 zijn gearresteerd. Zij waren in het pand aanwezig. De politie wil niet zeggen waar ze precies vandaan komen. Het is een kleine plaats in West-Brabant. In de loods werden geen drugs geproduceerd.