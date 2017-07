Woonwagenbewoner Deutersestraat ruim een jaar de cel in voor witwassen

DEN BOSCH - De rechter in Den Bosch heeft een 38-jarige bewoner van het woonwagenkamp aan de Deutersestraat in Den Bosch veroordeeld tot veertien maanden cel voor witwassen. Ook wordt zijn huis in beslag genomen. Dat is naar schatting 390.000 euro waard.

Een 62-jarige Belg uit Poppel kreeg een taakstraf van 120 uur. Zeven andere verdachten werden dinsdag vrijgesproken.



Grote inval

In 2013 was er een grote inval bij het woonwagencentrum. Daarbij werden alle 23 aanwezige volwassenen meegenomen. Zes kinderen werden ergens anders opgevangen. Volgens justitie werd bij de inval voor miljoenen in beslag genomen aan onder meer auto's, sieraden en kunstwerken.



Meerdere bewoners moesten na de inval voor de rechter verschijnen. In november 2016 gingen de inhoudelijke behandelingen van start. Dat resulteerde in werkstraffen en geldboetes, maar ook in celstraffen.



In januari van dit jaar werd een man veroordeeld tot achtien maanden cel voor witwassen. Volgens berekeningen had hij bijna een miljoen euro meer uitgegeven dan wat er via legale bronnen was binnengekomen.



Woede

Bewoners van het woonwagenkamp waren kwaad over de inval. Zij noemde die 'ontzettend agressief'. Begin 2014 plaatsten ze een paginagrote advertentie over de inval in de lokale weekkrant Bossche Omroep.



Het artikel was een opsomming van punten die volgens de bewoners tijdens de inval aan de orde waren. Zo zou iedereen destijds een machinepistool met lasterstraal op zich gericht hebben gekregen. "Alsof het moordenaars of terroristen waren", zo menen zij.



Trauma's

"Kinderen hebben het hele agressieve gebeuren waargenomen en hebben trauma's opgelopen. Zij worden huilend wakker, schrikken overal van, durven niet meer alleen te zijn en plassen in bed".