Casino Heeze verdacht van sjoemelen met speelautomaten

HEEZE - De FIOD, de opsporingsdienst van de belastingdienst, is dinsdagochtend binnengevallen bij Casino Game Palace in Heeze. In de zaak zouden gokautomaten zijn gemanipuleerd met sjoemelsoftware. Hierdoor werd het prijzengeld niet aan de spelers maar aan de eigenaren van de gokhal uitgekeerd. Er is een persoon aangehouden.

Dinsdagochtend viel de FIOD binnen bij twee speelhallen en de woningen van de twee verdachten in Heeze en Rijen. Van de twee verdachten, een 53-jarige man uit Heeze en zijn 32-jarige dochter uit Rijen, is alleen de dochter aangehouden. Beiden worden verdacht van kansspelbelastingfraude en het manipuleren van de omzetcijfers. Waarschijnlijk is de Belastingdienst een bedrag van 650.000 euro misgelopen.



Sjoemelsoftware

Het vermoeden is dat gebruik is gemaakt van sjoemelsoftware in de speelautomaten en dat de verdachten de kansspelbelasting te laag hebben opgegeven. Vermoedelijk waren de gokautomaten op listige wijze geprepareerd, waardoor het prijzengeld aan de verdachten werd uitgekeerd en niet aan de spelers.



Vergelijkbare software is vorig jaar al in Oostenrijkse en Duitse gokautomaten gevonden.



Castricum

Het casino heeft ook nog een filiaal in Castricum. Daar is ook een inval gedaan. O. Yildrim, de zoon van de eigenaar ontkent dat de gokhal sjoemelsoftware zou gebruiken.