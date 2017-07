Ben jij de nieuwe cipier van de koepelgevangenis in Breda?

BREDA - Heb jij altijd al met je knuppel langs de tralies willen tikken om de gevangen wakker te maken? Of misschien zet je liever een paar vervelende bajesklanten op hun plek. Dan is nu je kans. De oude koepelgevangenis in Breda wordt al langer onder meer als ‘escape room’ gebruikt en ze zoeken nu mensen die voor cipier willen spelen.

De 400 deelnemers van Prison Escape moeten uit de gevangenis zien te ontsnappen en dus ook ontkomen aan het strenge toezicht van de 85 aanwezige cipiers. Deze cipiers zijn goed getrainde acteurs die er alles aan doen om alle 400 deelnemers binnen de muren van de gevangenis te houden.



LEES OOK: 30.000 ontsnappingspogingen uit de Koepel in Breda verwacht



Vereisten

Kandidaten moeten sterk in hun schoenen staan, goed kunnen improviseren en minimaal twintig jaar oud zijn. Ervaring in onderwijs, theater, psychologie en/of agressietraining is ook een vereiste.



19 en 20 augustus

Gagadigen kunnen zich via deze link inschrijven voor de castingdagen op 19 en 20 augustus.