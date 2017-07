Deze kermiskunstenaar is onbekend, maar zijn werk is dat niet!

KAATSHEUVEL - Duizenden mensen lopen er dagelijks voorbij, maar toch wordt de kunst van Andreas Giezen maar bar weinig gezien. Te weinig eer voor de kermiskunstenaar achter de panelen in de stoomcarrousel in de Efteling. Daar moet wat aan veranderen, vindt Eric Elich uit Bergen op Zoom.

Kijk voor de verandering eens niet naar de attractie, maar naar het decor van de antieke stoomcarrousel in de Efteling. Op 32 panelen zijn schilderingen van Andreas Giezen te zien. Een kunstenaar die vanuit Bergen op Zoom werkte aan het begin van de 20e eeuw .



Giezen stamt uit een kermisfamilie en maakt decors. Hij is getalenteerd en zijn werk valt bij de kermisexploitanten uit die tijd in de smaak. Elich: “Hij weet een soort sprookjessfeer te creëren. Zodat bezoekers zich even in een andere wereld wanen”



De decorschilderingen zijn maar een fractie van Giezen’s werk. “Zijn leven leest als een boek”, vertelt Elich. “Hij was ook attractiebouwer, attractiehouder, circuseigenaar en hij heeft een pretpark gehad.” Overigens mislukt aardig wat. Concurrente, een ingestorte tribune en faillissementen maken het de ondernemer Giezen moeilijk.



Ondanks het interessante leven en de levendige kunst weten maar weinig Brabanders van het leven van Giezen. “Hij verdient meer erkenning”. Elich dingt mee voor de jaarlijkse erfgoedprijs van de gemeente Bergen op Zoom. Als hij die wint wil Elich bekender maken. “Een plek in het Markiezenhof in Bergen op Zoom en we willen ook aantal oude panelen laten restaureren.”



Andreas Giezen komt in de tweede wereldoorlog door een anti-Duitse act in de problemen met de bezetter. Hij overleeft de concentratiekampen, maar overlijdt een paar jaar later aan tuberculose. “Ik denk dat het in zekere zin een tragische man is geweest, maar ik ben ook kunstenaar. We zijn met weinig gelukkig. Ik denk dat hij ondanks alles wel zijn droom heeft waar kunnen maken. Nu verdient hij alleen nog wat erkenning.”