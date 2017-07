Wie herkent deze jonge vechtersbaas met arm in het gips?

EINDHOVEN - Een 35-jarige man is onlangs in elkaar geslagen bij een appartementencomplex aan de Torenallee in Eindhoven. De politie is op zoek naar de vermoedelijk minderjarige dader. Ze heeft daarom foto's vrijgegeven van de dader. Er is een opvallend kenmerk: hij heeft één arm in het gips.

Een groep jongeren belt woensdagavond 21 juni aan bij een appartementencomplex aan de Torenallee in Eindhoven. Ze zeggen dat ze voor een feestje komen en lopen naar het dakterras van de bewoners.



Bewusteloos

De bewoners verzoeken de jongeren om weg te gaan. Ze worden door de 35-jarige man naar buiten gebracht. Vervolgens wordt de man heel hard tegen zijn gezicht geslagen door de jongeman met een arm in het gips. Hij slaat met het gips tegen de man zijn hoofd.



Het slachtoffer raakt direct bewusteloos en valt op de grond. Hij heeft een gat in zijn hoofd en een aantal kiezen is afgebroken.



Foto's van de dader

De politie is op zoek naar de dader van de vechtpartij, het gaat dan om de jongeman met zijn arm in het gips (te zien op de foto's). Ze vermoedt dat hij minderjarig is. Wie tips heeft, kan contact opnemen met de politie.