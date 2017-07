Kermisverbod voor vrouw die agent mishandelde, man blijft vastzitten

TILBURG - De man die zaterdag op de Tilburgse kermis werd opgepakt omdat hij de hulpdiensten hinderde bij het bevrijden van een bekneld kind, blijft voorlopig vastzitten. Zijn vrouw, die net is vrijgelaten, heeft van de gemeente een gebiedsverbod opgelegd gekregen. Ze mag deze periode niet meer op het terrein van de Tilburgse kermis komen.

Het tweetal moet op 7 augustus op een snelrechtzitting verschijnen.





De man en de vrouw werden zaterdag aangehouden voor het hinderen van de hulpdiensten bij het bevrijden van de peuter die onder een karretje van een soort achtbaan voor kinderen was geraakt . Daarbij hebben ze een agent mishandeld (beiden) en met de dood bedreigd (hij).Het tweetal werkt iets verderop op de Tilburgse kermis. Omdat ze zelf met een attractie hebben gewerkt die een kleinere versie was van Fantastische Reise waarin het jongetje klem was komen te zitten, schoten ze te hulp."Als er iets gebeurt op de kermis, is dat binnen de kortste keren bekend. De man kwam aanhollen; ik denk dat hij het wereldrecord 100 meter sprint heeft verslagen, omdat hij wilde helpen. De exploitant zelf was te zeer ontdaan om te helpen", vertelt Jan Boots van de kermisvakbond."Die twee wisten naar hun gevoel beter dan ieder ander wat de noodprocedure is als er iets misgaat", vertelt Jan Boots van de kermisvakbond. "Hij vond dat hij het meeste inzicht had hoe hij het autootje het snelst van de rails kreeg."Ze wilden voorkomen dat de brandweer de ketting tussen de autootjes zou doorknippen. "Die twee wisten dat de andere karretjes gaan rijden als de spanning van de ketting afgaat."Iedere kermisuitbater hoort dat te weten, volgens Boots. "Een brandweerman bezit natuurlijk algemene informatie over hoe te handelen bij een beknelling. Maar dan is het nog de vraag of hij de ins en outs van zo'n specieke attractie kent."De kermisattractie waar het ongeluk in plaatsvond, gaat woensdag weer open. De Fantastische Reise was gesloten omdat de NVWA onderzoek deed naar de veiligheid ervan. Met kind, dat naar het ziekenhuis was gebracht, gaat het relatief goed.