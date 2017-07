De duizelingwekkende statistieken van Michael van Gerwen [CIJFERS]

VLIJMEN - Wint Michael van Gerwen voor het derde jaar op rij de World Matchplay? De darter uit Vlijmen zette zondag een eerste stap door Stephen Bunting in de eerste ronde te verslaan. Simon Whitlock is woensdag de volgende horde.

Op basis van de statistieken moet dat geen enkel probleem zijn voor Van Gerwen. Van de dertig eerdere onderlinge wedstrijden, won Whitlock er slechts vier. Een keer was er een gelijkspel en liefst 25 keer stapte 'MvG' als winnaar van het podium af.



'Beetje verder kijken'

Van Gerwen zei zondag over Whitlock: "Een goede speler. Maar hij heeft wel veel last gehad van zijn pols. Ik ga al een beetje verder kijken, dan kom ik tegen Raymond (Van Barneveld, red.) of Phil Taylor. Daar kijk ik ontzettend naar uit. Maar dat is pas over een paar dagen."



Dat de Vlijmenaar zoveel zelfvertrouwen heeft, is niet zo gek. Van Gerwen kan indrukwekkende statistieken overleggen op de World Matchplay. De meest bijzondere hebben we hieronder, met dank aan @PremiumDartData, op een rijtje gezet.



11 Van Gerwen is elf wedstrijden op rij ongeslagen in Blackpool. De laatste nederlaag was in 2014 in de finale van het toernooi tegen Phil Taylor.



0 Het is 'MvG' nog nooit gebeurd dat hij geen enkele 180’er gooide in een World Matchplay-wedstrijd.



14 In 2013 gooide de Vlijmenaar veertien 180’ers in één wedstrijd. Zijn record. Dat deed hij in de kwartfinale tegen Dave Chisnall.



110,93 In 2015 gooide Van Gerwen zijn hoogste gemiddelde ooit. Dat was in een wedstrijd tegen Jamie Lewis. 'MvG' won met 13-2.



10-0 In 2016 begon De Groene Sloopkogel met een 10-0 zege op Jamie Caven. Een whitewash (en zijn grootste zege ooit).



99,12 Dit is het gemiddelde van Van Gerwen in al zijn wedstrijden op de World Matchplay. Hij kwam tot nu toe 28 keer in actie in Blackpool, waarvan hij 22 partijen won.



2 Mighty Mike speelde twee keer tegen Whitlock op de World Matchplay. Beide partijen won hij. In 2012 in de eerste ronde (10-6) en in 2014 in de halve finale (17-13).