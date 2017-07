Brabantse boeren vechten opnieuw mestregels aan bij de rechter

EINDHOVEN - Een team van vier advocaten vecht woensdag de nieuwe mestregelgeving aan namens bijna 140 voornamelijk Brabantse melkveehouders. Voor een gemiddeld melkveebedrijf betekenen de nieuwe regels voor 2017 namelijk dat er zo’n vijftig koeien naar het slachthuis moeten. Bij de rechtbank in Den Haag eisen ze in een kort geding dat de beperking van mestverwerking van tafel gaat.

In mei van dit jaar spanden vijf boeren een proefproces aan tegen de nieuwe regels. Ze kregen gelijk van de Haagse rechtbank. De nieuwe regels gelden niet voor hen. Maar dat gold niet voor andere boeren met hetzelfde probleem. Het team van Linssen Advocaten uit Tilburg wil woensdag bereiken dat de regels voor alle 140 eisende melkveehouders ook buiten werking worden gesteld.



Hoger beroep

Overigens is het Ministerie van Economische Zaken tegen die beslissing in beroep gegaan. Volgens Tim Wijgergans van Linssen Advocaten is er een kort geding aangespannen omdat de regels met spoed buiten werking gesteld moeten worden. Veel boeren kunnen het zich niet veroorloven om vee te moeten moeten ruimen, ze hebben het melkgeld nodig.



LEES OOK: Op jacht naar fosfaatrechten of koeien wegdoen?

Fosfaatrechten

Boeren mogen in 2018 alleen melkvee houden als ze daarvoor voldoende fosfaatrechten hebben. Volgend jaar worden ze daar dus voor 8,3 procent op gekort. Als een boer meer koeien wil houden, moet hij de rechten van een ander overkopen.



Er zijn wel een paar uitzonderingen. Zo zijn bedrijven die voldoende grond hebben in verhouding tot het aantal dieren vrijgesteld van de korting.



Premie

De overheid probeerde eerder al melkveeboeren zo ver te krijgen te stoppen met hun bedrijf. Boeren die al hun melkvee afstootten, ontvingen een premie per koe. Hoe eerder je besloot om te stoppen, hoe hoger de premie. Deze regeling was zo populair dat het na een dag al voorbij was met de pret. Ruim vijfhonderd boeren meldden zich aan.