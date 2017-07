Bejaarde man schrijft bedankbrief aan Clint Eastwoord-agent

DEN BOSCH - “Ik wil deze politieman voor al deze moeite, om na zijn dienst mij rond te rijden en nog veel meer, hartelijk danken”, aldus de 78-jarige man die donderdag verdwaald in Den Bosch rondliep. Een agent schoot hem te hulp en hij schreef een brief naar deze ‘Clint Eastwood figuur (maar dan jonger)’.

De man reed donderdagavond van Houten naar Den Bosch om gezellig op een terrasje te zitten, maar raakte helemaal verdwaald. Hij kwam bij het politiebureau uit en vroeg om hulp. Een van de agenten was net klaar met zijn dienst en besloot de oudere man te helpen.



Behulpzame agent

Ze reden tevergeefs langs allerlei parkeerplaatsen. Uiteindelijk besloot de behulpzame agent de man op station af te zetten, de man was uiteindelijk om halftwee thuis in Houten, tot opluchting van zijn bezorgde vrouw.

“Heel bijzonder. De politie is mijn beste vriend”, aldus de Houtenaar aan het einde van zijn brief. “Bedankt beste man voor al uw inspanning.”