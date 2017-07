Zoon wil uitkijktoren van zijn overleden vader redden

SINT OEDENRODE - Iedereen die weleens in de buurt van Sint Oedenrode een wandeling in de natuur heeft gemaakt, is hem tegengekomen: de uitkijktoren van Mari de Wit. Vanaf daar had je een prachtig uitzicht over de Dommel en de Knoptoren. Had ja, want de toren is rot en daarom is hij dicht. In augustus vorig jaar overleed Mari. De grote wens van zijn zoon Ruud en vrouw Steffie is dat de uitkijktoren blijft bestaan. Daarom zamelt Ruud geld in voor een nieuwe.

Met de auto niet in het stuk buitengebied van Sint Oedenrode komen waar de uitkijktoren van Mari de Wit staat. Dat stuk natuur is nog ongerept en dat moet zo blijven. Een slagboom houdt de auto's tegen. Alleen te voet of met de mountainbike kun je er komen, maar dan heb je ook wat.



Uilen

Mari de Wit wás de natuur, vertelt zijn echtgenote Steffie. "Hij trok erop uit, samen met zijn maten van de Heemnatuurgroep. Samen foto's maken. Voor de kinderen op school hadden ze uilenprojecten. Uilenballen uitpluizen, uilenkasten ophangen. Altijd met de natuur bezig."



Voor een opleiding tot natuurgids bij het IVN had Mari als eindexamenopdracht de bouw van de uitkijktoren. Dat was in 2007. Maar de laatste jaren is de uitkijktoren ernstig afgetakeld.



Rot

De onderste treden zijn weggehaald. Want het is niet meer te doen. Het hout is te rot. Het hout is onbewerkt. Dat moet, vertelt Ruud. "In de natuur wordt natuurlijk hout gebruikt dat niet behandeld mag worden. Dicht bij de grond heb je kwetsbare stukken en die gaan snel rotten."



De toren is niet meer te redden en moet helemaal worden vervangen. "Als mensen hier ooit geweest zijn, snappen ze dat meteen denk ik. Het is hier gewoon prachtig."

Wat zou zijn vader ervan vinden, dat hij dit doet? "Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Ik hoop dat hij er iets van meekrijgt. Ik denk dat hij het prachtig vindt. Dit moet in ere gehouden worden, dit moet er gewoon blijven."



Hulp

Zoon Ruud wil de uitkijktoren opnieuw opbouwen, maar hij heeft hulp nodig. Van vrijwilligers en sponsors. Ruud is te bereiken via Ruuddewit6@gmail.com.