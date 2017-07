Puck Moonen, Thalita de Jong en Marianne Vos aan start dameskoers De Draai

ROOSENDAAL - Puck Moonen, Thalita de Jong en Marianne Vos staan maandag 31 juli aan de start van het wielercriterium De Draai in Roosendaal. Ook internationale toppers zullen het deelnemersveld versterken, zo maakt de organisatie dinsdag bekend.

Het dameswielrennen wint de laatste jaren steeds meer terrein, dat geldt ook voor De Draai.



Naast de Brabantse vedettes treden ook Monique van Ree, Chantal Blaak (Nederlands kampioen) en Annemiek van Vleuten (ritwinnaar van de Giro, nationaal kampioene tijdrijden en winnares van La Course 2017) aan.



De organisatie is onder meer nog in gesprek met Anna van der Breggen.



Ook de winnares van de vorige editie, Valentina Scandolera, verschijnt aan de start van de koers in Roosendaal. Net als Amanda Jamison (kampioene van Nieuw-Zeeland) en Verena Eberhardt (kampioene van Oostenrijk).



Het is de 38e editie van De Draai. Maandag 31 juli om 15.00 uur beginnen de dames met de koers van 60 kilometer.



