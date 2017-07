Hoogbejaarde Ria (97) schiet weer raak: 81ste foto Tilburgse kermis in the pocket!

TILBURG - Geef de 97-jarige Ria van Dijk een geweer in haar handen en ze doet het gewoon hoor. Dinsdagavond schoot ze bij de schiettent op de Tilburgse kermis voor de 81ste keer een foto van zichzelf.

Schieten is haar lust en haar leven. De hoogbejaarde vrouw brengt al sinds haar zestiende elk jaar een bezoek aan het volksfeest. En ook iedere keer is het weer prijsschieten.



Luchtbuks

Als kind oefende Ria al op de luchtbuks van haar vader, om vervolgens tijdens de Tilburgse kermis haar kunsten te vertonen.



Inmiddels is de 'schietvrouw' verheven tot een ware volksheldin. Niet voor niets werden de tachtig voorgaande foto's vorig jaar tijdens de kermis geëexposeerd in filmhuis Cinecitta.