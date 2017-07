Modeketen Witteveen failliet, 18 winkels in Brabant waarschijnlijk niet meer open

EINDHOVEN - Witteveen Mode is woensdag failliet verklaard. De achttien winkels in de provincie gaan vermoedelijk niet meer open. Het faillissement is aangevraagd vanwege een te hoog opgelopen belastingschuld, schrijft De Telegraaf.

De krant meldt dat huisbank ABN Amro begin juni nog om toestemming heeft gevraagd om de schuld van het bedrijf om te zetten in een gedeeld eigenaarschap. Maar nog voordat dit administratief rondkwam, werd de keten al failliet verklaard.

De Belastingdienst heeft het faillissement aangevraagd, omdat het modebedrijf zich niet aan een betalingsregeling zou houden. De ongeveer vierhonderd medewerkers komen op straat te staan. Om hoeveel Brabantse medewerkers het gaat, is niet bekend.



Achttien Brabantse winkels

De modeketen heeft in Brabant onder meer winkels in Den Bosch, Eindhoven, Breda, Tilburg en Roosendaal.