Motorrijder zwaargewond bij botsing tegen auto

OOSTERHOUT - Een motorrijder is woensdagochtend zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto in Oosterhout. De automobilist kwam vermoedelijk uit de Vondellaan en draaide de Beneluxweg op. Hierbij zag hij de motorrijder over het hoofd.

De motorrijder is zwaargewond en onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis vervoerd. De politie sloot de weg af en onderzoekt het ongeluk.